My Sweet Lie, la puntata del 22 ottobre in streaming

La puntata integrale di giovedì 22 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat organizza una conferenza stampa per mettere ordine alla vicenda di Kayra e Suna ma un giornalista lo provoca con insinuazioni e domande scomode.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.