Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
My Sweet Lie
SERIE TV22 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 22 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da giovedì 22 ottobre in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La puntata integrale di giovedì 22 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 22 ottobre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Nejat organizza una conferenza stampa per mettere ordine alla vicenda di Kayra e Suna ma un giornalista lo provoca con insinuazioni e domande scomode.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • In sua difesa
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto