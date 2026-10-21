La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 23 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nejat intende informare il capo del giornalista che lo ha provocato con insinuazioni e domande scomode durante la conferenza stampa per chiarire la vicenda di Kayra e Suna. Chiede quindi a Berrin il suo numero.