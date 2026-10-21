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My Sweet Lie
SERIE TV22 ottobre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 23 ottobre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata venerdì 23 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 23 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 23 ottobre

Goncacagül Sunar (Berrin) in una scena di My Sweet Lie
Goncacagül Sunar (Berrin) in una scena di My Sweet Lie

Nejat intende informare il capo del giornalista che lo ha provocato con insinuazioni e domande scomode durante la conferenza stampa per chiarire la vicenda di Kayra e Suna. Chiede quindi a Berrin il suo numero.

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