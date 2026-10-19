My Sweet Lie, la puntata del 20 ottobre in streaming

La puntata integrale di martedì 20 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
La stampa rivela che Nejat ha pagato Suna per fingersi sua moglie e ripulire la propria immagine pubblica.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.