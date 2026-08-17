My Sweet Lie, la puntata del 17 agosto in streaming

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Suna e Saniye scoprono che Sevket ha intimato all'agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria. Hande chiede a Suna di uscire insieme e, sebbene Nejat dica a Suna di non farlo, lei la incontra alla caffetteria e le chiede di bere qualcosa insieme. Hande, in caffetteria, fa un accordo con Rafet in merito allo spot pubblicitario.

Burcu insinua che Suna stia iniziando a provare qualcosa per Nejat, ma lei nega. Hayri chiede a Saniye di aiutarlo a scegliere la stoffa per il vestito di Kayra e Suna per il ballo madre-figlia che si terrà a scuola.

Appena Nejat scopre che Hande e Suna si sono viste, le raggiunge al locale e, all'uscita, discute animatamente con Suna.

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