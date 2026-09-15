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My Sweet Lie
SERIE TV16 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 16 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da mercoledì 16 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di mercoledì 16 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 16 settembre

Aksel Bonfil (Tolga) in una scena di My Sweet Lie
Aksel Bonfil (Tolga) in una scena di My Sweet Lie

Hande ha scoperto tutta la verità riguardo Suna e la minaccia. Vuole rivelare tutto a suo padre.

A questo punto Suna decide di andarsene per sempre.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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