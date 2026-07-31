Tutto ha inizio con una “dolce bugia”: abbandonato dalla moglie Aylin, Nejat cresce la piccola Kayra facendole credere che la mamma sia in Africa ad aiutare altri bambini e che le scriva regolarmente.

Kayra riceve l’ennesima cartolina dalla mamma, che in realtà scrive Nejat di suo pugno e spedisce. La piccola è felicissima perché tra pochi giorni è il suo compleanno e la mamma le aveva promesso di esserci al suo sesto compleanno. Nejat, che non ricordava di aver scritto quella promessa, è preoccupato che la bambina possa rimanere delusa.

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