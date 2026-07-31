La prima puntata della nuova serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda lunedì 3 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tutto ha inizio con una “dolce bugia”: abbandonato dalla moglie Aylin, Nejat cresce la piccola Kayra facendole credere che la mamma sia in Africa ad aiutare altri bambini e che le scriva regolarmente.
Kayra riceve l’ennesima cartolina dalla mamma, che in realtà scrive Nejat di suo pugno e spedisce. La piccola è felicissima perché tra pochi giorni è il suo compleanno e la mamma le aveva promesso di esserci al suo sesto compleanno. Nejat, che non ricordava di aver scritto quella promessa, è preoccupato che la bambina possa rimanere delusa.
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