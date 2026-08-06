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My Sweet Lie

SERIE TV06 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 7 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda venerdì 7 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 7 agosto

Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Kayra scappa da scuola e incolpa Nejat per il fatto che la madre se ne sia andata di nuovo.

Preoccupato, Nejat propone così a Suna di fingersi la mamma di Kayra per tre mesi. Suna accetta, ma gli chiede dei soldi che userà per far sì che l'ipoteca sulla caffetteria venga tolta.

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