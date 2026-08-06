La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kayra scappa da scuola e incolpa Nejat per il fatto che la madre se ne sia andata di nuovo.
Preoccupato, Nejat propone così a Suna di fingersi la mamma di Kayra per tre mesi. Suna accetta, ma gli chiede dei soldi che userà per far sì che l'ipoteca sulla caffetteria venga tolta.
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