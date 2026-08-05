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My Sweet Lie

SERIE TV05 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 6 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda giovedì 6 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 6 agosto

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Nejat propone a Suna di fingere di essere la madre di Kaya durante la sua festa di compleanno. Suna all'inizio trova l'idea assurda, ma poi, per tenerezza nei confronti della bambina accetta. Kaya, molto felice, presenta sua madre a tutti i suoi compagni mentre Hande si mostra gelosa.

Intanto, Burcu si reca a casa di Nejat a cercare Suna. Qui le due amiche si confrontano e Hande le vede parlare e si insospettisce. Alla fine della festa, Kayra si addormenta e Nejat chiede a Suna di andarsene.

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