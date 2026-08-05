Nejat propone a Suna di fingere di essere la madre di Kaya durante la sua festa di compleanno. Suna all'inizio trova l'idea assurda, ma poi, per tenerezza nei confronti della bambina accetta. Kaya, molto felice, presenta sua madre a tutti i suoi compagni mentre Hande si mostra gelosa.

Intanto, Burcu si reca a casa di Nejat a cercare Suna. Qui le due amiche si confrontano e Hande le vede parlare e si insospettisce. Alla fine della festa, Kayra si addormenta e Nejat chiede a Suna di andarsene.

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