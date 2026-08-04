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My Sweet Lie

SERIE TV04 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 5 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda mercoledì 5 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 5 agosto

Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Kayra attende il suo compleanno e con questo anche l'arrivo di sua mamma. Purtroppo, però, la bimba ha appena ricevuto una cartolina in cui la madre le comunica che non potrà essere presente alla sua festa.

Intanto, Suna si reca a casa di Nejat per scusarsi del piccolo "incidente" capitato nel suo locale e per chiedergli un anticipo sull'affitto.

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