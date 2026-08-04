La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda mercoledì 5 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kayra attende il suo compleanno e con questo anche l'arrivo di sua mamma. Purtroppo, però, la bimba ha appena ricevuto una cartolina in cui la madre le comunica che non potrà essere presente alla sua festa.
Intanto, Suna si reca a casa di Nejat per scusarsi del piccolo "incidente" capitato nel suo locale e per chiedergli un anticipo sull'affitto.
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