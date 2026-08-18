La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kayra è felice per il ballo madre-figlia e aspetta con ansia gli abiti che Saniye sta realizzando per l'evento.
Intanto, Hande sfoglia l'annuario scolastico di Nejat e scopre che Aylin dovrebbe avere una "N" tatuata sotto la nuca, così decide di andare al ballo per verificare che Suna abbia il tatuaggio.
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