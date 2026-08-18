Kayra è felice per il ballo madre-figlia e aspetta con ansia gli abiti che Saniye sta realizzando per l'evento.



Intanto, Hande sfoglia l'annuario scolastico di Nejat e scopre che Aylin dovrebbe avere una "N" tatuata sotto la nuca, così decide di andare al ballo per verificare che Suna abbia il tatuaggio.

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