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My Sweet Lie

SERIE TV18 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 19 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda mercoledì 19 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 19 agosto

Furkan Palali (Nejat Yilmaz) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat Yilmaz) in una scena di My Sweet Lie

Kayra è felice per il ballo madre-figlia e aspetta con ansia gli abiti che Saniye sta realizzando per l'evento.

Intanto, Hande sfoglia l'annuario scolastico di Nejat e scopre che Aylin dovrebbe avere una "N" tatuata sotto la nuca, così decide di andare al ballo per verificare che Suna abbia il tatuaggio.

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