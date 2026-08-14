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My Sweet Lie

SERIE TV14 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 17 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda lunedì 17 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 17 agosto

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Suna e Saniye scoprono che Sevket ha intimato all'agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria.

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