La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suna e Saniye scoprono che Sevket ha intimato all'agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria.
Hande chiede a Suna di uscire insieme. Anche se Nejat le ha consigliato di non farlo, Suna accetta la proposta di Hande.
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