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My Sweet Lie

SERIE TV12 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 13 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda giovedì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 13 agosto

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Serkan e Hande sono a cena da Nejat e nel corso della serata si autoinvitano alla presentazione sull'Africa dell'indomani.

Suna confessa a Nejat di non sentirsi pronta e i due passano la notte a studiare, riavvicinandosi.

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