Serkan e Hande sono a cena da Nejat e nel corso della serata si autoinvitano alla presentazione sull'Africa dell'indomani.

Suna confessa a Nejat di non sentirsi pronta e i due passano la notte a studiare, riavvicinandosi.

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