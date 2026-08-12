La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Serkan e Hande sono a cena da Nejat e nel corso della serata si autoinvitano alla presentazione sull'Africa dell'indomani.
Suna confessa a Nejat di non sentirsi pronta e i due passano la notte a studiare, riavvicinandosi.
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