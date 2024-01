Il riassunto delle puntate di My home my destiny andate in onda dall'8 al 12 gennaio su Canale 5

Le nuove puntate di My home my destiny sono andate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio su Canale 5. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Demet Ozdemir. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

My home my destiny, la trama delle puntate dall'8 al 12 gennaio

Per proteggere Zeynep e Mujgan da Meto, Mehdi viene colpito da vari proiettili e muore sotto gli occhi di Zeynep.

Zeynep è sconvolta e Baris cerca di starle vicino, ma lei preferisce mantenere le distanze perché non si sente pronta.

Zeynep, distratta a causa di un litigio con Baris, rischia di investire due pedoni. In questa circostanza viene aiutata da Nesrin, la donna che se ne stava in disparte al funerale di Mehdi.

Nesrin è in realtà Gulbin, la sorella di Zeynep che, quando quest'ultima era piccola, era scappata via di casa. Gulbin è in combutta con Ekrem e Meltem per vendicarsi di Zeynep e Nermin.

Infine, Benal annuncia a Cemile di aver trovato un lavoro lontano da Istanbul e le due donne hanno un duro scontro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE