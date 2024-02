Il riassunto delle ultime puntate di My home my destiny pubblicate dal 29 gennaio all'1 febbraio

Le ultime puntate di My home my destiny sono state pubblicate su Mediaset Infinity da lunedì 29 a giovedì 1 febbraio. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti del finale della serie con protagonista Demet Ozdemir. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già pubblicate.

My home my destiny, la trama delle ultime puntate dal 29 gennaio all'1 febbraio

Dopo molto tempo, Cemile torna da Nuh.

Sakine capisce che Nesrin, in realtà, è sua figlia Gulbin. Quando scopre che la figlia è fuggita di nuovo, Sakine ha un mancamento, ma Baris e Zeynep riescono a fermarla prima che torni in Germania.

Zeynep e Baris si sposano. Cemile rivela a Nuh di essere incinta.

Zeynep, Gulbin e Nermin aprono una Fondazione per aiutare le donne ad emanciparsi.

