Le Iene: 100 donne e le loro storie Nina Palmieri intervista 100 donne diverse per età, origini, estrazione social, in tema di violenza, molestie e denuncia delle stesse.

Verissimo - Marisa Laurito: "Sono stata vittima di molestie" Marisa Laurito parla a Verissimo di alcuni casi di molestia in cui è stata coinvolta e ribadisce: "Bisogna sempre denunciare!"

Pomeriggio Cinque: Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, uccise da chi avrebbe dovuto amarle Due donne simbolo di tutti i casi di violenza e femminicidio trattati in questa stagione.

Quarta Repubblica: "Come famiglia ci impegneremo perchè non succeda più" La tragica vicenda di Giulia Cecchettin e le parole del padre.

Verissimo: "Sono stata sequestrata e molestata" Il racconto dell 'attrice Dalila di Lazzaro sulle molteplici violenze subite durante la sua vita.

Le Iene: Le conseguenze dell'amore "tossico" La vita di una ragazza è stata distrutta da una relazione tossica con una persona molto influente con incarichi pubblici. Nel momento in cui lei comunica al suo compagno di essere incinta iniziano le violenze sia psicologiche che le le minacce. Nina incontra l'uomo che avrebbe costretto la compagna ad abortire.

Mattino Cinque: Caterina vittima di un marito violento La storia di Caterina Stellato che ha den unciato il marito per maltrattamenti. Il 10 febbraio 2020, l'uomo tenta di entrare in casa dalla finestra. Viene denunciato ed arrestato. Poi condannato anche per stalking.