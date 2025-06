Striscia la Notizia: "Speranza Verde" e gli alberi millenari di Valsanzibio

Luca Sardella è in provincia di Padova con Armando Pizzoni Ardemani, curatore del giardino di Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, per parlare di piante pluricenterarie e dell'Isola dei Conigli

E- Planet: Bella Italia - Ciclovia dei Parchi in Calabria

La rubrica di E-Planet che esplora il territorio italiano si sposta in Calabria. Partiamo dal nord della regione, per conoscere il progetto della Ciclovia dei suoi meravigliosi Parchi.

Studio Aperto MAG: Le meraviglie del territorio dell'Antica Capua

Il riscatto di Santa Maria Capua Vetere grazie alla riscoperta dell’anfiteatro di Capua.

Striscia la Notizia: un paesaggio fantascientifico nel laghetto di bauxite

Per la rubrica Speranza Verde, Luca Sardella è in provincia di Lecce, ad Otranto, in una cava dove si estraevano i minerali per la produzione di alluminio. Dalla chiusura nel 1976, la vegetazione si è riappropriata del terreno rossastro, creando uno scenario suggestivo, dove oggi si possono fare passeggiate ed escursioni a cavallo

Studio Aperto MAG: Alla scoperta di cammini leggendari e di itinerari spettacolari

Un modo perfetto per conciliare natura, cultura e tradizioni e, magari, la classica gita fuoriporta di Pasquetta. Il cammino Materano, tra Puglia e Basilicata, il Sentiero degli Dei in Campania; il Cammino dei briganti, tra Abruzzo e Lazio, l’Alta via del sale, tra Lombardia e Piemonte.

E- Planet: La biblioteca degli alberi

A Milano, nel parco BAM, un progetto di rigenerazione urbana in Europa.