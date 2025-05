Mediaset per il futuro: Turismo sostenibile 2025

Attraverso una nuova campagna di sensibilizzazione, Mediaset si fa promotrice di una diversa visione del turismo, invitando il pubblico a scegliere un modo di viaggiare più attento e rispettoso del territorio. Con una campagna di comunicazione crossmediale in onda sui canali del Gruppo e sulle piattaforme online dal 3 al 10 giugno, Mediaset sottolinea l’importanza di cambiare prospettiva e adottare uno sguardo più consapevole sul turismo. In un’Italia ricca di meraviglie naturali, culturali e artistiche, la vera sfida non è più scegliere dove andare in vacanza, ma adottare un approccio responsabile e rispettoso, capace di valorizzare il territorio e le comunità locali. “Prima del DOVE, scegli il COME” è un invito a riflettere sul valore delle nostre decisioni di viaggio, perché ogni piccolo gesto può contribuire a ridurre l’impatto ambientale e a costruire un futuro più sostenibile. Mediaset ha a cuore il futuro!