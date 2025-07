Le Iene: Truffano col mio clone e i social lo consentono?

Kristian Pengwin, un influencer esperto di pronostici e scommesse sportive, ha contattato Le Iene perché qualcuno ha usato un suo deepfake per attuare delle truffe attraverso i social. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno provato a scrivere al finto Pengwin.

Mattino Cinque News: Il falso video che annuncia la morte del professor Bassetti

L'infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto sui rischi legati all'intelligenza artificiale dopo che nei giorni scorsi un video realizzato con l'AI riportava la falsa notizia della sua morte: "Penso che abbiamo toccato il peggio del peggio", ha detto il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Striscia la Notizia: Scopriamo le bufale del web con il "Fake Quiz"

Mcc: l’esperto di tecnologie digitali coinvolge in un quiz per riconoscere le fake news ed allenarsi a smontare le bufale che circolano in rete.

Le Iene: Il monologo di Myrta Merlino

"Ci accontentiamo del verosimile e il verosimile non è il vero. Se vogliamo tornare alla realtà dobbiamo reimparare la virtù del dubbio. Il dubbio è l'inizio della conoscenza"

Tg5: L'importanza di sapersi difendere

Dopo un servizio dedicato all'AI e Elon Musk, il Tg5 racconta di come Internet ci abbia cambiato la vita, l’ha rivoluzionata permettendoci di comunicare in un istante, di accedere a un'infinità di informazioni. Un'opportunità straordinaria, ma anche un pericolo. Perché il web non è solo un luogo di connessione, ma anche di rischi: cyberbullismo, truffe, fake news, violazioni della privacy. Diventa quindi importante proteggersi. Ma in che modo?

Pomeriggio Cinque: Il pericolo corre sui social

Intelligenza artificiale e truffe: il problema del ‘deep fake’ e delle truffe online, realizzate con video totalmente falsi.

Striscia la Notizia: Via il fact-checking dai social: sarà l'apoteosi delle fake news?

Dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg sull’eliminazione del controllo attivo del fact- checking sui social, Enrico Lucci chiede ai VIP del loro rapporto con le fake news.