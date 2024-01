Il riassunto delle puntate di My home my destiny andate in onda dal 22 al 26 gennaio su Canale 5

Le nuove puntate di My home my destiny sono andate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio su Canale 5. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Demet Ozdemir. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

My home my destiny, la trama delle puntate dal 22 al 26 gennaio

Baris, dopo aver origliato una conversazione tra Zeynep e Nesrin, si è convinto che la ragazza non voglia più sposarlo. Tuttavia ha frainteso e Zeynep lo convince dell'amore che prova per lui.

Zeynep, accompagnata da Nesrin ed Emine, prova l'abito per il matrimonio.

Durante la cerimonia per la proposta ufficiale, Baris scopre che Tarik è un truffatore e ha mentito sulla sua vera identità.

La polizia rintraccia e arresta Meltem, ma Tarik riesce a fuggire.

Infine, Ali Riza ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Sultan, ma prima chiede a Emine se vuole diventare sua figlia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE