Scopriamo quando andrà in onda l'ultima puntata di My home my destiny su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni del gran finale

Demet Özdemir (Zeynep) e Engin Öztürk (Baris) in My home my destiny

Tutti i fan di My home my destiny attendono con curiosità e un pizzico di tristezza il gran finale della seconda stagione dell'amata serie turca. La storia di crescita e rinascita personale di Zeynep sta per concludersi su Mediaset Infinity.

Di seguito scopriamo quando finisce My home my destiny e tutte le anticipazioni sull'ultima puntata della serie.

Quando finisce My home my destiny su Mediaset Infinity

L'ultima puntata della seconda stagione di My home my destiny uscirà giovedì 1 febbraio in streaming on demand su Mediaset Infinity.

My home my destiny: anticipazioni del finale

Zeynep scopre che la sorella Gulbin è scappata e le ha lasciato un messaggio nel quale dice che la sua vita non è lì e vuole tornare in Germania. Quando Sakine scopre che la figlia è fuggita ha un mancamento.

Zeynep riesce a fermare Gulbin prima della sua partenza e le propone di rimanere vicino alla sua famiglia impegnandosi nella fondazione creata insieme a Nermin per sostenere le giovani ragazze.

Nuh comunica a tutti che Cemile è incinta, ed Emine propone a Savas di trasferirsi a vivere da lei.

Dove guardare la serie My home my destiny

Tutte le puntate di My home my destiny sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, potete vedere e rivedere tutta la prima stagione di My home my destiny e l'inizio della storia tra Zeynep e Mehdi. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE