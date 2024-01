Nell'ultimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 1 febbraio, Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto affrontare da quando aveva 15 anni.

Come finisce My home my destiny 2: cosa succede nell'ultima puntata

Zeynep sostiene e incoraggia la sorella, e le propone anche di aiutarla impegnandosi nella fondazione creata insieme a Nermin per sostenere le giovani ragazze che vogliono liberarsi dalla vecchia tradizione che considera le donne destinate a essere sottomesse al volere degli uomini, siano essi padri, fratelli o mariti.

Quando tutte le persone che sono accanto a Zeynep si riuniscono per partecipare all'evento in cui verrà annunciata la fondazione, Nuh comunica a tutti che Cemile è incinta, ed Emine propone a Savas di trasferirsi a vivere da lei.

Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 31 gennaio, invece, Ali Riza, Savas e Baris discutono della rivelazione che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep, Gulbin, e si interrogano sulla possibilità che la sua identità venga svelata da Tarik durante l'interrogatorio della polizia . My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE