Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da lunedì 8 gennaio, Nuh saluta e abbraccia Mehdi, ignaro di quello che sta per accadere da lì a poco.

Meto afferra Zeynep con in braccio Mujgan e intima a Mehdi di gettare la pistola, puntando la sua verso Zeynep. Mehdi accetta di posare l'arma e di arrendersi, ma proprio in quel momento Nuh, spunta fuori all'improvviso e si lancia contro Meto, scatenando una colluttazione violenta.

Nel caos, Zeynep riesce a fuggire con la bambina. Meto spara dei colpi nella sua direzione, ma Mehdi si lancia per proteggerle e viene colpito mortalmente. Muore davanti agli occhi sgomenti di Zeynep e Nuh. Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 22 dicembre, Ali Riza va a casa di Nuh per presentare a Mehdi il suo amico Sadi, l'uomo che, secondo lui, può essere determinante per risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto.

Insieme ad Ali Riza e a Sadi c'è anche Zeynep, con la piccola Mujgan. Alla fine dell'incontro e dello scambio di opinioni, Ali Riza se ne va in macchina insieme a Zeynep, a Cemile e alla bambina, mentre a casa con Nuh restano Mehdi e Sadi, che preferiscono continuare a parlare da soli, apertamente.

Lungo la strada, l'auto di Ali Riza viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Meto fa scendere Zeynep e la piccola Mujgan dalla macchina, minacciandole con la pistola.