Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 31 gennaio, Ali Riza, Savas e Baris discutono della rivelazione che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep, Gulbin, e si interrogano sulla possibilità che la sua identità venga svelata da Tarik durante l'interrogatorio della polizia.

Cemile e Nuh si sono riuniti e parlano di tutte le difficoltà che la loro famiglia ha dovuto affrontare negli anni. Gulbin si nasconde a casa di Nermin con tutte le donne della famiglia, Zeynep cerca di avvicinarsi alla sorella ma la sente distante.

Nermin si sfoga con Emine e le racconta che Tarik ha tentato di raggirarla. La mattina seguente, al suo risveglio, Zeynep scopre che la sorella è scappata e le ha lasciato un messaggio nel quale dice che la sua vita non è lì e vuole tornare in Germania. Quando Sakine scopre che la figlia è fuggita ha un mancamento.

Baris e Zeynep, con l'aiuto di Savas ed Emine, riescono a scoprire con quale aereo intende partire Gulbin e si precipitano all'aeroporto per fermarla.

Nella puntata precedente, pubblicata martedì 30 gennaio, invece, tutta la famiglia si riunisce al ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale all'insaputa di Sultan. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

