Ali Riza, My Home My Destiny

Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 24 gennaio, nelle rispettive case dei promessi sposi fervono i preparativi per la proposta di matrimonio. Le donne sono tutte allegre, tranne Sakine, che è molto triste dopo aver ascoltato la conversazione rubata dal cellulare di Zeynep, nella quale la figlia parlava del suo imminente futuro con Baris.

Conclusa la cerimonia, Sakine scappa di casa e, inseguita da Zeynep, incrociano l'auto guidata da Nesrin/Gulbin, che per un soffio non investe la madre. Madre e figlia non si rendono conto di chi c'è alla guida e proseguono verso un parco, per poi chiarirsi.

Gulbin le segue e in un angolo ascolta la madre parlare proprio di lei, con rimpianto dolore. Infine, Zeynep e Sakine, raggiunte anche da Baris, tornano verso casa per continuare i festeggiamenti. Nella puntata precedente, pubblicato martedì 23 gennaio, Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farleelo provare, suscitando l'ammirazione di Sakine, Sultan e Emine.

Sultan e Ali Riza decidono di affrontare il discorso del loro imminente matrimonio rispettivamente con Emine e con Baris e Savas, ricevendo approvazione e reazioni entusiaste.

Le mamme danno consigli non richiesti su come dovrebbe essere l'abito da sposa di Zeynep. Ali Riza propone di organizzare una proposta ufficiale di matrimonio tradizionale turca, Emine punzecchia Sultan poiché crede inizialmente che sia rivolta a lei.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE