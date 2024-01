Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da lunedì 22 gennaio, Baris ascolta di nascosto una conversazione tra Zeynep e Nesrin ed è convinto che la sua futura moglie sia stanca di lui e che non voglia più sposarlo. Disperato, torna nella sua villa e ripercorre con il pensiero tutta la sofferenza della sua infanzia: sua madre che lo trascurava per occuparsi del suo fratellino malato, suo padre che lo ignorava costantemente. Baris ne parla intimamente con Nuh, che lo ascolta con grande empatia e affetto. I due uomini si confidano le reciproche paure di essere lasciati dalla loro compagne. Nel frattempo Tarik, resosi conto di essersi spinto troppo avanti nella conquista di Nermin, per cercare di rimediare, va al ristorante per chiederle scusa. Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 19 gennaio Zeynep decide di sposare Baris, e gli propone di accelerare le cose. L'uomo all'inizio è felicissimo, ma purtroppo ascolta per caso una parte di conversazione di Zeynep, fuori contesto, dalla quale lui la evince che la giovane è ancora molto turbata dal suo passato, e non è troppo cura di sposarlo. Baris decide così di andarsene, e non risponde più al telefono a Zeynep, ignara di ogni cosa. Nel frattempo, Ali Riza e Sultan dichiarano il loro amore e si domandano come fare per dirlo alle rispettive famiglie.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

