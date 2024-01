Nella prossima puntata della seconda stagione di, disponibile su Mediaset Infinity da, Sakine e Sultan, insieme ad Ali Riza, visitano il cantiere del nuovo ristorante e rimangono colpite dalla rapidità con cui procedono i lavori e dall'eleganza del locale. Nel frattempo, Nersin e Tarik discutono del nuovo incarico di Tarik come consulente presso la società di Nermin e Zeynep e Nesrin gli dà qualche consiglio su come entrare nelle grazie del capo. Nuh torna a casa e trova un taxi sul vialetto con Cemile e Benal pronte a partire.

Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 15 gennaio, Zeynep è piena di entusiasmo per il suo ingresso nel mondo degli affari con l'azienda tessile di Nermin. Le due donne sono rimaste entusiaste dall'incontro con Tarik, il fratello di Nesrin, un esperto del settore, e gli chiedono di collaborare con loro come consulente.

Alla riunione per parlare dei dettagli della loro collaborazione, si presenta Baris con il contratto pronto. Subito c'è una tensione tra lui e Tarik. È chiaro che Baris non si fida di lui e neanche di Nesrin, anche lei presente. La stessa sfiducia la prova nei loro confronti anche Emine, che è molto preoccupata. Nel frattempo, ci sono problemi tra Nuh e Cemile. Cemile lo informa che vuole trasferirsi con Benal e la piccola Mujgan a Duzce, anche senza di lui, se necessario.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE