Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 12 gennaio, mentre la famiglia allargata di Zeynep è alla ricerca di un locale con l'obiettivo di aprire un ristorante, Cemile e Benal hanno un duro confronto, dal momento che quest'ultima sta per accettare un nuovo lavoro lontano da Istanbul.

Ma la sfida più grande è quella che dovrà affrontare Zeynep, poiché Nermin le ha proposto di dirigere l'azienda di famiglia. Zeynep è molto combattuta e chiede aiuto a Nesrin, la quale, oltre a darle dei consigli, decide di presentarle Tarik, suo fratello nonché grande uomo d'affari. Zeynep è colpita dal suo carisma e gli propone di affiancarla in questa sua nuova avventura. Tarik accetterà?

Nella puntata in onda giovedì 11 gennaio, Zeynep approfondisce la conoscenza di Nesrin, ma ovviamente non conosce la sua vera identità: si tratta infatti di Gulbin, la sorella andata via di casa quando lei era piccola e che non aveva più visto.

Ma Nesrin/Gulbin sta architettando un piano di vendetta insieme a Ekrem e Meltem. Nermin annuncia che desidera lasciare la conduzione delle sue aziende in mano a Zeynep, ma questo getta nuovamente in crisi la ragazza e le tensioni si ripercuotono anche sulla sua relazione con Baris.

