My home my destiny 2, le trame della settimana dal 10 al 14 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 10 al 14 marzo.

My home my destiny, la trama della settimana dal 10 al 14 marzo

Ali Riza, Savas e Baris discutono della rivelazione che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep, Gulbin, e si interrogano sulla possibilità che la sua identità venga svelata da Tarik durante l'interrogatorio della polizia.

Cemile e Nuh si sono riuniti e parlano di tutte le difficoltà che la loro famiglia ha dovuto affrontare negli anni. Gulbin si nasconde a casa di Nermin con tutte le donne della famiglia, Zeynep cerca di avvicinarsi alla sorella ma la sente distante. Nermin si sfoga con Emine e le racconta che Tarik ha tentato di raggirarla.

La mattina seguente, al suo risveglio, Zeynep scopre che la sorella è scappata e le ha lasciato un messaggio nel quale dice che la sua vita non è lì e vuole tornare in Germania. Quando Sakine scopre che la figlia è fuggita ha un mancamento. Baris e Zeynep, con l'aiuto di Savas ed Emine, riescono a scoprire con quale aereo intende partire Gulbin e si precipitano all'aeroporto per fermarla. Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro lei chi sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto affrontare da quando aveva 15 anni. Zeynep sostiene e incoraggia la sorella, e le propone anche di aiutarla impegnandosi nella fondazione creata insieme a Nermin per sostenere le giovane ragazze che vogliono liberarsi dalla vecchia tradizione che considera le donne destinate a essere sottomesse al volere degli uomini, siano essi padri, fratelli, o mariti. Quando tutte le persone che sono accanto a Zeynep si riuniscono per partecipare all'evento in cui verrà annunciata la fondazione, Nuh comunica a tutti che Cemile è incinta, ed Emine propone a Savas di trasferirsi a vivere da lei.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE