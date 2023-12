Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 15 dicembre, Benal è disperata. Sa che finché la figlia starà con lei rischierà di tornare in quel mondo da cui lei l'ha allontanata scappando da Mehdi. Sa che il padre non rinuncerà mai a lei e pensa che se lei andrà via, tutto si sistemerà per la piccola. Dopo averci pensato a lungo decide di andarsene da casa di Zeynep e affidarle sua figlia, perché è l'unica di cui si fidi. Lascia la bambina sul suo letto e mette una lettera nella culla per Zeynep. Tutti in casa sono sconvolti la mattina dopo quando vengono a sapere della decisione di Benal. Il tutto accade in presenza di Ali Riza, Baris e Savas che sono andati in visita ufficiale a casa di Zeynep per chiedere la sua mano. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 14 dicembre, Ozlem ha stravolto le dinamiche familiari di Zeynep e Baris come un uragano, comunicando a più persone quanto sia contraria al loro matrimonio. Sultan, Ali Riza e gli altri membri delle due famiglie faticano a comprendere il suo comportamento, nonostante la sua buona fede sia evidente a molti di loro. Nel frattempo, Cemile e Nuh prendono l'importante decisione di trasferirsi, per dare inizio a un futuro insieme. Mehdi sembra sempre meno convinto della sua scelta e la sua nuova vita inizia a instillargli qualche dubbio. Decide di confidarsi con Nuh, ma questa volta non trova più un caro amico pronto ad ascoltare le sue confessioni. Infine, anche Ozlem, prenderà una decisione drastica. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE