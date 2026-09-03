Torino, la 13enne racconta le molestie subite nel minimarket: "Mi ha palpeggiata, avevo la nausea"

CRONACA 03 settembre 2026

A Morning News, il racconto della giovane 13enne molestata a Torino all'interno di un minimarket da parte di un uomo di 42 anni che lavorava nell'esercizio commerciale

A Morning News il racconto della 13enne che avrebbe subito delle molestie sessuali all'interno di un minimarket di Torino da parte di un uomo di 42 anni che lavorava all'interno dell'esercizio commerciale. "Ho visto il solito commesso che avevo già visto altre volte - ricostruisce l'adolescente - Mi ha chiesto: 'Come stai?'. Ho risposto che stavo bene e che mi servivano delle bibite. Quando stavo per pagare, alla cassa, mi ha chiesto se volevo degli snack o altre bibite in regalo. Ho rifiutato, insisteva. Allora ho accettato di prenderne una".

A Morning News il racconto della 13enne abusata a Torino

La 13enne prosegue il suo racconto: "Mi ha chiesto quanti anni avessi. Gli ho detto: '13'. Ha risposto: 'Sei molto giovane'. Poi mi ha chiesto se avessi il fidanzato. E ho detto di sì, per cercare di allontanarlo. Mi ha abbracciata, mi ha palpeggiata. Ero disgustata, avevo la nausea, così ho chiamato subito la mia mamma. Dallo shock non riuscivo più a muovermi".