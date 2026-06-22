Dopo quindici giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena (Abruzzo), Alisya e Sarah, le due sorelle di 12 e 16 anni, sono state ritrovate a Formia nella serata di domenica 21 giugno.

La mamma delle due sorelle, il compagno della donna e il nonno della ragazze sono stati fermati e accusati di sequestro di persona in concorso.

Dopo il loro ritrovamento, le due sorelle stanno bene e saranno ospitate in una nuova struttura protetta nel Lazio.

Sorelle scomparse in Abruzzo, dove si trovavano

L'inviato di Morning News aggiorna sulle ultime notizie sul caso e sull'anziana indagata e a piede libero che avrebbe ospitato le sorelle nel suo appartamento a Formia: "È indagata la signora di 80 anni che ha ospitato le ragazze e da domenica è a piede libero. Dal racconto della signora, le due ragazze sarebbero state portate dalla madre, dal compagno della madre e dal nonno. Stavano qui nascoste. La madre aveva espressamente chiesto di non farle uscire di casa. La signora ci ha detto di non aver ricevuto soldi, ma aver fatto tutto questo per aiutare la mamma delle ragazze".

Secondo alcune indiscrezioni, le ragazze, prelevate dai carabinieri dall'abitazione, avrebbero detto: "Vogliamo stare con la mamma".