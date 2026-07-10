Il padre descrive il rapporto tra Filippo e la madre come un legame in cui la donna avrebbe finito per ricoprire da sola gran parte del ruolo genitoriale: "Ha fatto un po' tutto". Il genitore poi riflette: "Forse magari può essere che magari sia diventato fin troppo soffocante , non lo so".

A Sanremo, Filippo Oldani , ventenne, sarebbe stato fermato con l'accusa di aver strangolato la madre , Lorella Capano , 58 anni, al culmine di una violenta lite. Il delitto si sarebbe consumato nell'appartamento dove la donna stava trascorrendo le vacanze estive insieme al figlio. A Morning News parla il padre del ragazzo , separato dalla vittima da diversi anni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Filippo avrebbe ucciso la madre e, per crearsi un alibi, avrebbe chiuso la porta di casa dall'interno per poi saltare dalla terrazza sul fianco della palazzina, allontanandosi per andare a cena da solo. Al rientro, avrebbe chiamato il 112 sostenendo di aver trovato la porta chiusa a chiave e di non riuscire a entrare. Sul corpo del ragazzo sarebbero stati trovati graffi al collo e alle braccia, compatibili con una colluttazione, che Filippo attribuirebbe a punture di insetti. Alcuni vicini avrebbero inoltre riferito di aver sentito un'accesa lite tra madre e figlio proprio la sera del delitto.

A Morning News, il padre descrive gli episodi di bullismo vissuti a scuola: "Anche l'anno scorso lo bullizzavano, cioè non riusciva a difendersi". L'uomo racconta che il ragazzo sarebbe tornato da una gita scolastica con della schiuma nei capelli, dopo essere stato ripreso in un video che sarebbe poi circolato tra i compagni di scuola: "L'hanno filmato, abbiamo dovuto intervenire".

Il ragazzo si troverebbe attualmente in stato di fermo, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Imperia, mentre sul corpo di Lorella Capano è stata disposta l'autopsia.

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