Garlasco, il consulente di Sempio: "Difficile pensare che lo scontrino sia falso"

Il consulente insiste sull'impossibilità di stabilire con certezza se a ritirare lo scontrino sia stato Sempio o sua madre: "Possiamo ovviamente starci tanto tempo, possiamo rivederlo tutto, rivedere i percorsi, ma in realtà non è possibile saperlo. Detto questo, ci sarà una valutazione in seguito ".

Morning News torna a occuparsi del caso di Garlasco con l'intervento di Armando Palmegiani , consulente della difesa di Andrea Sempio , in merito allo scontrino del parcheggio di Vigevano che per anni ha rappresentato l'alibi dell'indagato. Il consulente contesta la ricostruzione della Procura di Pavia, secondo cui quel documento sarebbe falso.

Il delitto di Garlasco riguarda l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Il caso ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi, oggi in affidamento in prova ai servizi sociali, ma recentemente è stata aperta una nuova inchiesta della Procura di Pavia, che avrebbe chiuso le indagini preliminari indicando Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, come unico responsabile. Secondo i magistrati, Sempio avrebbe agito da solo e l'alibi dello scontrino sarebbe da ritenersi falso, con il documento che sarebbe stato ritirato non dall'indagato ma dalla madre, Daniela Ferrari, per coprire il figlio.

Palmegiani ritiene incongruente la tesi secondo cui lo scontrino sarebbe stato procurato da una terza persona per coprire l'indagato. "Andiamo sulla logica. Se fosse falso, se fosse stato preso dalla madre, se fosse stato dato da una terza persona, dobbiamo pensare che mentre Andrea faceva un omicidio di impeto non pianificato, secondo quanto contestato, dall'altra parte c'era una madre che andava a prendere degli scontrini a Vigevano". Da qui la conclusione: "Anche a livello logico è difficile pensare che quello scontrino possa essere falso".

Sempio, dal canto suo, continuerebbe a professarsi innocente e nega ogni contatto con Chiara Poggi.

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