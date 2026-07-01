Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Sempio aveva un interesse molto specifico per il DNA"

A Morning News interviene in diretta l'avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, per commentare le ricerche compiute da Andrea Sempio su Chiara Poggi e sul caso di Garlasco. La Procura di Pavia avrebbe sollecitato la Procura Generale di Milano a chiedere la revisione del processo a carico di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata.

Bocellari commenta le numerose ricerche effettuate da Sempio negli anni, in particolare nel 2014, relative al processo e al DNA: "Questa è un po' l'impostazione accusatoria, ma diciamo non è che si fonda su suggestioni, ma si fonda su queste analisi che sono state fatte in maniera analitica, approfondite e riportate poi nell'informativa finale delle ricerche effettuate da Andrea Sempio in quegli anni". La legale sottolinea come tra queste emergano riferimenti specifici al processo di appello bis, in cui una delle due perizie riguardava proprio l'esame del DNA sotto le unghie della vittima: "Sicuramente aveva un interesse molto specifico a questa tematica".