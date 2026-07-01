Far away, la puntata dell'1 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 1 luglio su Canale 5.

I Capofamiglia sospettano che la talpa sia uno degli uomini di Cihan, ma lui li rassicura e garantisce che alla prossima spedizione saranno tutti presenti. Tornato a casa vede che Alya sta per uscire e cerca di dissuaderla dal lavorare in quell'ospedale, senza riuscirci.

Giunta in ospedale, viene presentata al primario del reparto e ai colleghi, ma nel suo nuovo studio trova Sadakat, che minaccia lei e il direttore sanitario dell'ospedale, dicendo che nessuna donna accetterà di farsi curare da Alya.

Kaya vuole confrontarsi con Sahin dopo che ha saputo che ha puntato una pistola contro Hasan. Kadir prova a fermarlo, informa Cihan, che arriva in soccorso del fratello e lo riporta a casa. Sadakat chiede al fratello Hasan di vendere l'abitazione di Ecmel, perché è intestata a lei.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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