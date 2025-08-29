Gianluigi Nuzzi alla guida di Dentro la notizia: "Ecco quale sarà la scommessa che voglio vincere"
"È un volta pagina rispetto al passato", rivela il conduttore della nuova trasmissione, al via su Canale 5 al posto di Pomeriggio Cinque
Lunedì 1 settembre, alle 16.45 su Canale 5, prenderà il via Dentro la notizia, il nuovo programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi. Ospite a Morning News, il giornalista non ha nascosto l'emozione "bella e sana" per la nuova esperienza televisiva. "Abbracciare il pubblico tutti i pomeriggi raccontando delle storie, entrando col mio stile nelle notizie e dando l'attualità come certezza del pomeriggio alle famiglie in Italia è una grandissima emozione", ha raccontato nella trasmissione condotta da Dario Maltese con Carolina Sardelli.
Nuzzi ha quindi proseguito spiegando come Dentro la notizia sarà "un volta pagina rispetto al passato, con la consapevolezza di avere un pubblico che vuole sempre di più". "Credo che dare la notizia, ma soprattutto l'approfondimento con un racconto degno, con i toni, i colori, le sfumature del pomeriggio sia la scommessa che voglio vincere", ha aggiunto il conduttore. E in vista della prima puntata, fissata per lunedì 1 settembre alle 16.45 su Canale 5, rivela: "Abbiamo già delle immagini esclusive che potranno far riflettere meglio su dei grandi gialli. Ovviamente non c'è solo la cronaca nera, ci sono anche dei grandi temi di attualità, le cose che appassionano, le storie che strappano un sorriso".
