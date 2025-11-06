In collegamento con l'inviata Marta Cioncoloni, l' avvocata Beatrice Lizzio viene intervistata da Gianluigi Nuzzi dopo il nuovo interrogatorio al suo assistito. "Ancora il giudice non ha sciolto la riserva - dice il legale - Lanni è stato nuovamente collaborativo, come in sede dell'interrogatorio di fermo, ha ricostruito l'esatta dinamica del fatto".

L'avvocata di Vincenzo Lanni a Dentro la notizia

Riguardo il coltello con il quale Vincenzo Lanni ha colpito alla schiena la manager di 43 anni, Lizzio dichiara: "Il coltello lo ha preso qualche giorno dopo il suo arrivo a Milano, in un negozio vicino alla stazione". Quando Gianluigi Nuzzi le chiede se Lanni lo ha comprato perché voleva uccidere, l'avvocata risponde: "Probabilmente sì. Alcuni dettagli sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità".

Il luogo dell'aggressione non è stato casuale, come ha precisato il legale: "Lanni ha scelto quella piazza perché rappresenta il sistema finanziario, lui reprime molto la delusione lavorativa legata al fallimento del lavoro che prima svolgeva, prima lavorava come consulente finanziario esterno".

Riguardo un'eventuale perizia psichiatrica, Beatrice Lizzio dichiara: "Valuteremo del prosieguo".