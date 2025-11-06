La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Piril arriva nella casa di montagna insieme a Leyla e ai suoi figli. Sarp è molto infastidito, ma Piril gli spiega che Nezir aveva scoperto dove si trovavano e che sono stati costretti a scappare.
Nisan e Doruk incontrano i loro due fratelli più piccoli, ma la novità li sconvolge.
