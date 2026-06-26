Alessia Pifferi condannata, la sorella Viviana: "Sono senza parole"

A Morning News, Viviana Pifferi commenta la condanna definitiva a 24 anni inflitta alla sorella Alessia Pifferi per la morte della piccola Diana, la bambina di 18 mesi lasciata sola in casa per sei giorni nell'estate del 2022. La sorella di Alessia Pifferi dichiara: "Sono senza parole, faccio fatica a trovarle, anche perché considerate che i 24 anni non saranno mai 24, per cui quanto è valsa la vita di Diana?".

Viviana commenta la sentenza: "Ci aspettavamo che venissero corrette delle cose. È stato riconosciuto l'omicidio, è stato riconosciuto che lei era totalmente capace di intendere e di volere, però sono 24 anni. Non c'è coerenza in questa cosa"