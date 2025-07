Mondiale per club 2025, come vedere la finale Chelsea-PSG

Il Mondiale per Club Fifa 2025 giunge all'atto conclusivo: domenica 13 luglio alle ore 21.00, va in scena l'attesissima finale tra Chelsea e PSG. Nella spettacolare cornice del MetLife Stadium di New York, i parigini guidati da Luis Enrique proveranno ad aggiudicarsi l'ennesimo trofeo della stagione che li ha visti anche salire sul tetto d'Europa. Fin qui, Donnarumma e compagni sono stati protagonisti di un percorso a dir poco perfetto, con ben 16 reti messe a segno, di cui quattro in semifinale contro il Real Madrid, e solamente una subita. Dall'altra parte il Chelsea proverà ad affidarsi alle magie del fuoriclasse Joao Pedro, protagonista della doppietta decisiva firmata durante la semifinale disputata martedì contro il Fluminense. La sfida finale, alla quale come annunciato sarà presente anche il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Per per l'atto conclusivo di questa nuova competizione ci sarà l'esordio nel calcio dell'halftime show. Protagonisti assoluti della serata saranno J Balvin, Doja Cat e Tems che animeranno l'intervallo della gara. La telecronaca della partita sarà affidata alla voce di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il match, ampio post-partita con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari, Graziano Cesari e Claudio Raimondi: analisi e collegamenti in diretta dallo stadio, per vivere ogni istante di questa notte mondiale.

PSG, l'esultanza di Fabian Ruiz

MONDIALE PER CLUB 2025 – LA FINALE:

Domenica 13 luglio

Chelsea-PSG, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini con Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari, Graziano Cesari per tutti i casi di moviola e Claudio Raimondi per le trattative di mercato.

