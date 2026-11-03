Harry Potter e il calice di fuoco: le sfide del Torneo Tremaghi

Harry Potter e il calice di fuoco è il quarto capitolo della saga ideata da J.K. Rowling. La maratona con il maghetto più amato al mondo prenderà il via venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
La trama ruota intorno al Torneo Tremaghi, una competizione tra scuole di magia che in questa edizione viene ospitata da Hogwarts e alla quale partecipano l’Accademia di Beauxbatons e l’Istituto di Durmstrang. A competere per la vittoria del torneo è un mago per ciascun istituto: tra tutti i candidati, il calice di fuoco sceglie il più forte di ciascuna scuola. Quest’anno però qualcosa va storto e dal calice escono quattro nomi: Viktor Krum, Fleur Delacour, Cedric Diggory e…Harry Potter.
Harry Potter e il calice di fuoco: la prima prova
Nella prima prova, ciascun mago deve prendere un uovo nascosto in una tana protetta da un drago. Tutti e quattro riescono nell’impresa: per superare la prova, Harry usa l’incantesimo Accio sulla sua scopa Firebolt per sfuggire meglio al drago.
Harry Potter e il calice di fuoco: la seconda prova
L'uovo recuperato nella prima prova contiene un messaggio nascosto che dà un’importante indicazione sugli ostacoli della seconda sfida. Una volta aperto, l’uovo contiene un urlo terribile – perché è il canto delle sirene - che può essere ascoltato solo sott’acqua e che nasconde un indovinello: Vieni a cercarci dove noi cantiamo/ che sulla terra cantar non possiamo/ e mentre cerchi, sappi di già:/ abbiam preso ciò che ti mancherà/ hai tempo un'ora per poter cercare/ quel che rubammo. Non esitare,/ che tempo un'ora mala sorte avrà:/ ciò che fu preso mai ritornerà. Ciascuno sfidante deve immergersi nel Lago Nero, affrontare le insidie nascoste nell’acqua e salvare la persona cara trattenuta in ostaggio.
Harry Potter e il calice di fuoco: la terza prova
Per la terza prova, i campioni di ciascuna scuola devono affrontare un labirinto incantato, infestato da creature magiche (questa è una delle differenze tra libro e film, le altre sono qui), e riuscire ad arrivare fino in fondo dove si trova la coppa: il primo che la trova vince il Torneo. Purtroppo però quando Harry e Cedric la individuano e decidono di raccoglierla insieme, scoprono che si tratta di una Passaporta che li teletrasporta in un altro luogo, dove Harry deve affrontare il più temibile dei nemici. E scopre che la sua partecipazione al Torneo non è stato un errore del calice di fuoco, ma un tranello per farlo arrivare esattamente in quel luogo, in quel momento.
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