Harry Potter e il calice di fuoco: le sfide del Torneo Tremaghi

FILM 03 novembre 2026

Cosa bisogna sapere sul torneo magico al centro del quarto capitolo della saga

Harry Potter e il calice di fuoco è il quarto capitolo della saga ideata da J.K. Rowling. La maratona con il maghetto più amato al mondo prenderà il via venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.



La trama ruota intorno al Torneo Tremaghi, una competizione tra scuole di magia che in questa edizione viene ospitata da Hogwarts e alla quale partecipano l’Accademia di Beauxbatons e l’Istituto di Durmstrang. A competere per la vittoria del torneo è un mago per ciascun istituto: tra tutti i candidati, il calice di fuoco sceglie il più forte di ciascuna scuola. Quest’anno però qualcosa va storto e dal calice escono quattro nomi: Viktor Krum, Fleur Delacour, Cedric Diggory e…Harry Potter.



Harry Potter e il calice di fuoco: la prima prova

Nella prima prova, ciascun mago deve prendere un uovo nascosto in una tana protetta da un drago. Tutti e quattro riescono nell’impresa: per superare la prova, Harry usa l’incantesimo Accio sulla sua scopa Firebolt per sfuggire meglio al drago.