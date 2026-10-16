Prevenzione del tumore al seno: approfondimenti 2026

TG4 Medicina
In studio il Prof. Riccardo Giovannazzi, direttore Chirurgia senologica e Breast Unit presso la Fondazione San Gerardo di Monza, racconta come la chirurgia di precisione ha portato un netto miglioramento nella prevenzione del tumore al seno
Forum
Dopo la lettura della sentenza in cui un padre chiede il collocamento del figlio di 8 anni dopo che la madre, paziente oncologica, non è più in grado di occuparsi del bambino, Barbara Palombelli sottolinea i progressi fatti dalla medicina e dalla ricerca, ricordando tutte le diverse possibilità di cura e di terapia e sottolineando l'importanza della prevenzione e degli screening periodici.
Verissimo
Soleil Sorge ripercorre la battaglia contro il tumore della madre Wendy a partire da quando aveva solo 13 anni e alla madre è stato diagnosticato il cancro al seno per la prima volta.
Le Iene
Rosaria Ferro, dopo aver scoperto di avere un tumore, informa subito l'azienda per cui lavora. Operata e sottoposta a chemioterapia, decide di tornare al lavoro, ma al momento del rinnovo la Recuperator S.p.A. la lascia a casa. Matteo Viviani ha provato a contattare l'azienda per capire i motivi di questo licenziamento.
C'è Posta Per Te
La storia di un regalo: una donna, che ha subito la morte del marito e una mastectomia per un tumore al seno, scrive al programma per dimostrare ai suoi figli tutto il suo affetto. In studio a supportarla anche Stefano De Martino.
Verissimo
Dopo la diagnosi di tumore al seno e la remissione, Cesara Buonamici ora sta bene e si sottopone regolarmente ai controlli. Grazie alla prevenzione è riuscita a vincere questa battaglia.