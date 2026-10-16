Prevenzione del tumore al seno: approfondimenti 2026

MEDIASET PER IL FUTURO 16 ottobre 2026

Il tema della campagna di Mediaset per il futuro al centro dei programmi Mediaset

TG4 Medicina In studio il Prof. Riccardo Giovannazzi, direttore Chirurgia senologica e Breast Unit presso la Fondazione San Gerardo di Monza, racconta come la chirurgia di precisione ha portato un netto miglioramento nella prevenzione del tumore al seno

Forum Dopo la lettura della sentenza in cui un padre chiede il collocamento del figlio di 8 anni dopo che la madre, paziente oncologica, non è più in grado di occuparsi del bambino, Barbara Palombelli sottolinea i progressi fatti dalla medicina e dalla ricerca, ricordando tutte le diverse possibilità di cura e di terapia e sottolineando l'importanza della prevenzione e degli screening periodici.

Verissimo Soleil Sorge ripercorre la battaglia contro il tumore della madre Wendy a partire da quando aveva solo 13 anni e alla madre è stato diagnosticato il cancro al seno per la prima volta.

Le Iene Rosaria Ferro, dopo aver scoperto di avere un tumore, informa subito l'azienda per cui lavora. Operata e sottoposta a chemioterapia, decide di tornare al lavoro, ma al momento del rinnovo la Recuperator S.p.A. la lascia a casa. Matteo Viviani ha provato a contattare l'azienda per capire i motivi di questo licenziamento.

C'è Posta Per Te La storia di un regalo: una donna, che ha subito la morte del marito e una mastectomia per un tumore al seno, scrive al programma per dimostrare ai suoi figli tutto il suo affetto. In studio a supportarla anche Stefano De Martino.