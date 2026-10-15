Mediaset per il futuro: Mese della prevenzione del tumore al seno 2026

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Mediaset invita le donne a prendersi cura della propria salute e a non rimandare i controlli importanti.

La campagna di comunicazione crossmediale sensibilizza sull’importanza della prevenzione senologica e della diagnosi precoce, raccontando i controlli e gli screening raccomandati come un gesto di attenzione e cura verso sé stesse e il proprio futuro.

Il concept creativo nasce dalla metafora del racconto della propria storia attraverso le pagine di un diario personale: uno spazio intimo in cui raccogliere momenti, scelte e capitoli importanti della vita. Attraverso questo linguaggio, la prevenzione entra nella quotidianità e diventa un gesto semplice ma importante, da non rimandare, per continuare a scrivere la propria storia.

Dal 18 al 24 ottobre 2026 la campagna sarà diffusa su tutti i canali del Gruppo, in radio, sulle piattaforme social, attraverso i circuiti Digital Out of Home, e sul sito web dedicato www.mediasetperilfuturo.it.

Per l’occasione, anche quest’anno la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si illuminerà di rosa a sostegno dell’iniziativa.

Mediaset ribadisce così il proprio impegno nella diffusione di una cultura della prevenzione, ricordando che prendersi cura della propria salute significa anche prendersi cura della proprio storia.