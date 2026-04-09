In occasione della Giornata nazionale per la donazione degli organi, che si celebra il 19 aprile 2026, Mediaset rinnova il proprio impegno nel sensibilizzare e incoraggiare i cittadini italiani a iscriversi al Registro nazionale donatori.

La campagna “C’è qualcuno per cui sei perfetto. Diventa ora donatore di organi” si pone l’obiettivo di evidenziare l’importanza di ogni adesione, perché la donazione rappresenta a tutti gli effetti una speranza di vita per chi si trova in attesa di un trapianto.

L’iniziativa sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro, sul sito web dedicato, nei monitor aziendali e nei circuiti Digital Out Of Home. Inoltre, verrà fornito il link di accesso alla pagina web https://sceglididonare.it/ del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti, con tutte le informazioni necessarie per diventare donatore.

Mediaset invita ciascuno di noi a informarsi, scegliere consapevolmente e diffondere il valore della donazione di organi, riaffermando così la propria dedizione per una società sempre più solidale.