Donazione di organi: approfondimenti 2026

MEDIASET PER IL FUTURO 10 aprile 2026

Il tema della campagna al centro dei racconti dei programmi Mediaset

TG4 - Medicina

In studio Davide Dealberti, direttore reparto ostetricia e ginecologia all'azienda ospedaliera di Alessandria, parla dell'importanza di donare il cordone ombelicale alla nascita.

Le Iene

Il monologo di Martina Nasoni: "Oggi vivo con il cuore di una persona che non ho mai conosciuto, che non sa che lavoro faccio, che voce ho, o che sogni ho. Eppure questa persona mi ha salvato la vita. La donazione non toglie la vita ma la trasforma".

Mattino Cinque

Tragedia ad Adria. Un bambino di sette anni è stato travolto e ucciso da un uomo al

volante senza patente. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è sopravvissuto: la madre, con grande forza, ha autorizzato la donazione degli organi.