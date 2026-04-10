Donazione di organi: approfondimenti 2026

TG4 - Medicina
In studio Davide Dealberti, direttore reparto ostetricia e ginecologia all'azienda ospedaliera di Alessandria, parla dell'importanza di donare il cordone ombelicale alla nascita.
Le Iene
Il monologo di Martina Nasoni: "Oggi vivo con il cuore di una persona che non ho mai conosciuto, che non sa che lavoro faccio, che voce ho, o che sogni ho. Eppure questa persona mi ha salvato la vita. La donazione non toglie la vita ma la trasforma".
Mattino Cinque
Tragedia ad Adria. Un bambino di sette anni è stato travolto e ucciso da un uomo al
volante senza patente. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non è sopravvissuto: la madre, con grande forza, ha autorizzato la donazione degli organi.
Verissimo
Sono ospiti in studio Patrizia Marcolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo
Domenico, il bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore “danneggiato”, e l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi che ripercorre i fatti della tragedia: "Domenico è morto per un trapianto sbagliato".