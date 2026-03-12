Catalogo
MEDIASET PER IL FUTURO12 marzo 2026

Approfondimenti 2026

L'importanza della tematica ambientale nei programmi Mediaset
E-Planet: I ghiacciai
Monitorare i ghiacciai per proteggerli: una visita alla stazione di ricerca “foresta grigia” al Plateau Rosat, al confine tra Italia e Svizzera svela l’importanza dei ghiacciai per l’ecosistema.

E-Planet: Lo sapete che?
Groenlandia e Antartide perdono miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno. Ghiaccio che scompare anche dalle principali vette delle Alpi.

Striscia la notizia - Librino
Uno dei quartieri più difficile di Catania ha ricevuto in "regalo" dal Comune 70 orti per la comunità. Un'operazione di rinascita o quasi, dopo che oltre da un anno manca l'acqua.

E-Planet: E-Tech
Come funzionano gli impianti di desalinizzazione per ottenere acqua potabile?

Striscia la notizia - La lunga siccità
Dopo un periodo di la lunga siccità, arriva finalmente la pioggia in Sicilia. Il fenomeno ha portato con sé, però, inondazioni e ha creato voragini. Un'occasione sprecata per per riempire le tre dighe del territorio gelese e raccogliere l'acqua piovana, vitale per l'agricoltura locale.

