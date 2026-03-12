Approfondimenti 2026

Striscia la notizia - La lunga siccità

Dopo un periodo di la lunga siccità, arriva finalmente la pioggia in Sicilia. Il fenomeno ha portato con sé, però, inondazioni e ha creato voragini. Un'occasione sprecata per per riempire le tre dighe del territorio gelese e raccogliere l'acqua piovana, vitale per l'agricoltura locale.