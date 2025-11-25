La violenza sulle donne è una delle emergenze sociali più gravi in Italia. Casi come quello di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023, sono diventati il simbolo della lotta nazionale contro la violenza di genere. Tra le altre tragedie, c'è l'omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e uccisa dal compagno con 37 coltellate.

Di fronte a questa realtà, la politica ha reagito con una proposta di modifica all'articolo 609 bis del codice penale per ridefinire il concetto di consenso. Questo sforzo legislativo è affiancato dall'impegno delle famiglie delle vittime, come Gino Cecchettin, che ha dato vita a una fondazione dedicata a diffondere l'educazione all'affettività nelle scuole.

Sono molte le testimonianze personali di donne sopravvissute o direttamente colpite: a Verissimo, Alessandra Cuevas ha raccontato gli abusi subiti da bambina e di come la madre, Teresa, fu uccisa per non aver ritirato la denuncia. E come ha ricordato Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage di Cisterna, la violenza spesso "inizia sempre dai linguaggi".

Violenza di genere, il voto unanime alla Camera sul consenso sessuale