DOSSIER 27 gennaio 2026

Dall'uccisione di Renée Good e Alex Pretti ai raid sotto la guida di Gregory Bovino

Ice: Minneapolis insorge

L'ICE, acronimo di Immigration and Customs Enforcement, è l'agenzia federale statunitense che oggi rappresenta il braccio esecutivo della stretta anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. Negli ultimi mesi, l'agenzia è finita al centro di molte proteste a causa di raid violenti, violazioni dei diritti civili e l'uccisione di cittadini americani disarmati. Cos'è l'ICE negli USA e quando è nata? L'agenzia è stata istituita nel 2003 come parte della risposta all'11 settembre, con l'obiettivo originario di contrastare il terrorismo e il crimine transnazionale. L'ICE collabora strettamente con la Border Patrol guidata da Gregory Bovino, di origini calabresi, diventato il simbolo dei raid anti-immigrati. Bovino ha dichiarato pubblicamente di essere pronto a usare la forza contro quella che definisce "la feccia della società". Per questi motivi, le strade di Minneapolis sono diventate il teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Il caso Renée Nicole Good e le rivolte a Minneapolis

La tensione a Minneapolis è esplosa il 7 gennaio, a pochi isolati dal luogo in cui fu ucciso George Floyd, quando un agente dell'ICE ha sparato a Renée Nicole Good, una cittadina americana di 37 anni, uccidendola. Nonostante le prime proteste siano divampate già a dicembre dopo l'arresto del ventenne Mubashir, è stata l’uccisione di Renée a innescare le rivolte più violente, aggravate dalla decisione del Dipartimento di Giustizia di non perseguire l'agente coinvolto. Da un lato i cittadini manifestano contro i metodi dell'ICE, ma dall'altro gruppi di estrema destra pro-Trump e anti-Islam alimentano gli scontri, con la presenza di figure già coinvolte nell'assalto a Capitol Hill. Alex Jeffrey Pretti: l'infermiere ucciso mentre filmava