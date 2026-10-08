Di fronte all'aggressione, Gianni sparò ai rapinatori uccidendo due dei banditi , entrambi di 21 anni, e ferendo il terzo, un pregiudicato di 30 anni. A Dritto e Rovescio , Gianni aveva raccontato: "Mi ha puntato un'arma alla tempia. Vedo mia moglie soggiogata e stretta dal collo. Non riusciva neanche più a respirare". Il gioielliere aveva poi commentato: "Sono stato io la vittima di tutta questa situazione. Accusare una persona di omicidio volontario non è solo pesante, ma è qualcosa di grave per me che ho sempre rispettato le legge".

Il 18 febbraio 2008 tre malviventi fecero irruzione nella gioielleria di Guido Gianni, orafo oggi 66enne, originario di Torino e da oltre trent'anni residente a Nicolosi, in provincia di Catania. All'interno si trovavano il titolare, la moglie Maria Angela Distefano e un cliente. Durante l'assalto, uno dei rapinatori avrebbe puntato una pistola alla tempia di Gianni, mentre la moglie dell'orafo sarebbe stata aggredita.

La legittima difesa è stata esclusa dai magistrati perché, sebbene sia stata accertata la colluttazione iniziale negli spazi interni della gioielleria, i periti hanno ricostruito che i colpi mortali vennero esplosi alle spalle dei malviventi mentre questi stavano abbandonando il locale.

A seguito della sentenza definitiva, la moglie dell'orafo, Maria Angela Distefano, ha avviato un'intensa mobilitazione, promuovendo nel 2022 una petizione indirizzata al Capo dello Stato.

La donna ha inoltre denunciato il grave decadimento psicofisico subito da Gianni durante la detenzione: "Mio marito ha perso più di 50 kg, è l'ombra di sé stesso, sta morendo e lo Stato non sta facendo nulla", aveva dichiarato la moglie a Dritto e Rovescio, aggiungendo: "Io ho scritto ai Presidenti, alla signora Meloni, al presidente di Camera e Senato, ho scritto a Nordio, ho anche scritto anche al Papa, nessuna risposta. Non solo siamo stati abbandonati dalle istituzioni, ma lo Stato non sta facendo nulla. Io dico sempre questo e prego un incontro proprio con il Presidente Mattarella perché abbiamo chiesto la grazia".

La grazia di Mattarella: cosa prevede il decreto

Il 7 ottobre 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di grazia parziale nei confronti di Guido Gianni. Il provvedimento di clemenza dispone l'estinzione di 3 anni e 2 mesi di reclusione. Al momento dell'emanazione dell'atto presidenziale, l'orafo ha già espiato 5 anni e 3 mesi della pena inflitta.

Guido Gianni tornerà libero?