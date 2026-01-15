DOSSIER 15 gennaio 2026

La giovane era scomparsa in bicicletta lo scorso 6 gennaio ed è stata trovata morta in una zona dei Colli Euganei

Dopo la scomparsa improvvisa e giorni di ricerche, Annabella Martinelli è stata trovata impiccata in una zona dei Colli Euganei, nel Padovano. La 22enne aveva fatto perdere le sue tracce la sera del 6 gennaio, quando si era allontanata in bicicletta dalla sua abitazione, dove viveva con i genitori.



Mentre le ricerche si concentravano nella zona dei Colli Euganei di Teolo, dove il suo cellulare risultava agganciato alla cella telefonica per l'ultima volta prima di essere spento, una testimone ha raccontato di averla incontrata la sera del 6 gennaio e di averle offerto aiuto.



Giovedì 15 gennaio il corpo della studentessa è stato trovato senza vita a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta, legata regolarmente con il lucchetto. Un dettaglio che aveva fatto prendere le distanze dalla pista del suicidio.

Annabella Martinelli, i punti da chiarire

Nel corso delle ricerche, sono emersi diversi punti oscuri, a partire dalle due pizze comprate prima della scomparsa. "Ha ordinato per telefono, alle 22.10 circa è venuta a ritirare due pizze, ha pagato ed è uscita - aveva raccontato il gestore della pizzeria in cui la giovane ha fatto l'ultimo ordine -. Era da sola, non ho fatto caso com'era fuori, se a piedi o in macchina, perché faceva freddo". Annabella Martinelli, l'annuncio del ritrovamento del corpo